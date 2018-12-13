فالنسيا يحرم مانشستر يونايتد من صدارة مجموعته بدوري الأبطال رغم خسارة يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ دب أ:

حرم فالنسيا الإسباني ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي من تصدر المجموعة الثامنة في الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز 2 / 1 عليه مساء الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة والتي شهدت اليوم أيضا فوز يانج بويز السويسري على يوفنتوس الإيطالي بنفس النتيجة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند عشر نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف يوفنتوس حيث أهدر مانشستر فرصة انتزاع الصدارة وضمان مواجهة أفضل في الدور الثاني أمام أحد الفرق التي تحتل المركز الثاني في المجموعات الأخرى.

ورفع فالنسيا رصيده إلى ثماني نقاط مقابل أربع نقاط لفريق يانج بويز الذي حقق الانتصار الأول له في المجموعة.

على استاد "ميستايا" الشهير في فالنسيا، أنهى الفريق الإسباني الشوط الأول لصالحه بهدف سجله كارلوس باراجان في الدقيقة 17 ثم عزز الفريق تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 47 جاء عبر النيران الصديقة حيث سجله فيل جونز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وسجل ماركوس راشفورد هدف حفظ ماء الوجه لمانشستر يونايتد في الدقيقة 87 .

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، فاز يانج بويز على يوفنتوس بهدفين سجلهما جوليو هوارو في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و68 مقابل هدف سجله باولو ديبالا في الدقيقة 80.