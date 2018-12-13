رياضة | أهداف مباراة - مانشستر سيتي 2 × 1 هوفنهايم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - مانشستر سيتي 2 × 1 هوفنهايم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باوك سالونيكا - اليونان x

19:55 باتي بوريسوف - روسيا البيضاء مول فيدي - المجر x

19:55 تشيلسي - إنجلترا آرسنال - إنجلترا x

22:00 كارباغ اغدام - إذربيجان أوليمبياكوس - اليونان x

22:00 ميلان - إيطاليا

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