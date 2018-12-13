رياضة | موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء يوم الاربعاء ، حيث تأهلت 16 فريق إلي الدور القادم، وستشهد مباريات نارية بين للأندية الكبري.

وسوف تشهد مدينة نيون السويسرية مراسم قرعة دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين 17 ديسمبر المقبل في الساعة الواحدة ظهرا.

وتأهل 16 فريق لدور الستة عشر، وجاءت قائمة الأندية التي صعدت كالتالي :-

- المركز الأول :-

برشلونة الإسباني - مانشستر سيتي الإنجليزي - ريال مدريد الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني - بورتو البرتغالي - يوفنتوس الإيطالي - بايرن ميونيخ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي.

- المركز الثاني :-

ليفربول الإنجليزي - توتنهام هوتسبير الإنجليزي - أولمبيك ليون الفرنسي - اياكس امستردام الهولندي - مانشستر يونايتد الإنجليزي - شالكه الألماني - روما الإيطالي - أتليتكو مدريد الإسباني.

وتقام مباريات دور ال16 في شهر فبراير القادم خلال عام 2019، ومن شروط تلك القرعة أن لا يقابل فريقين من نفس البلد بعضهما في الدور القادم.

ومن المقرر أن يخوض الفرق مواجهات الذهاب لدور الستة عشر أيام 12،13،19،20 من شهر فبراير القادم، بينما تقام مباريات العودة أيام 5،6،12،13 من شهر مارس القادم

يذكر أن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سوف يقام علي ملعب الميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث هو معقل نادي أتليتكو مدريد الإسباني، وتعد هذة فرصة ذهبية للاتليتك لحصد اللقب الأوروبي.