رياضة | 8 فرق تحولت من دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 فرق تحولت من دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. تنافس فيها 32 فريق، تمكن فقط 16 فريق من الصعود للدور المقبل بينما تمكنت 8 فرق من التأهل لبطولة الدوري الأوروبي، هي : كلوب بروج وإنتر ميلان ونابولي وجالاطا سراي وبنفيكا وشاختار دونستك وفيكتوريا بلزن وفالنسيا. ويستعرض الخليج 365 الرياضي مشوار تلك الفرق في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أهلتها للدوري الأوروبي ...

- كلوب بروج : احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين. سجل كلوب بروج 6 أهداف ومني مرماه ب 5 أهداف.

- إنتر ميلان : احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 8 نقطة. خاض 6 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين. سجل إنتر ميلان 6 أهداف ومني مرماه ب 7 أهداف.

- نابولي : احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط. خاض 6 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة. سجل نابولي 7 أهداف ومني مرماه ب 5 أهداف.

- جالاطا سراي : احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط. خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر 4 مباريات. سجل جالاطا سراي 5 أهداف ومني مرماه ب 8 أهداف.

- بنفيكا : احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط. خاض 6 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات. سجل بنفيكا 6 أهداف ومني مرماه ب 11 هدف.

- شاختار دونستك : احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط. خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين. سجل 8 أهداف ومني مرماه ب 16 هدف.

- فيكتوريا بلزن : احتل المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 7 نقطة. خاض 6 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات. سجل 7 أهداف ومني مرماه ب 16 هدف.

- فالنسيا : احتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد 8 نقطة. خاض 6 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين. سجل فالنسيا 6 أهداف ومني مرماه ب 6 أهداف.