رياضة | ‏جوارديولا يواصل أرقامه القياسية في دور المجموعات بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏جوارديولا يواصل أرقامه القياسية في دور المجموعات بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز أمام منافسه نادي هوفنهايم الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانهي بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي دور المجموعات في دوري ابطال أوروبا وفريقه مُتصدر المجموعة للمرة التاسعة من أصل 10 مواسم خاضها بالبطولة.

وتعد المرة الوحيدة التي فشل في تصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا، وانهي المجموعة كـوصيف كانت موسم 2016-2017 لصالح فريقه السابق برشلونة.

ويحل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقط عن الوصيف نادي أولمبيك ليون الفرنسي، والذي نجح في تحقيق 4 نقاط من مواجهتي السيتي.

السيتي يتأهل