رياضة | ‏جوارديولا يواصل أرقامه القياسية في دور المجموعات بدوري الأبطال

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نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز أمام منافسه نادي هوفنهايم الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وانهي بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي دور المجموعات في دوري ابطال أوروبا وفريقه مُتصدر المجموعة للمرة التاسعة من أصل 10 مواسم خاضها بالبطولة.
وتعد المرة الوحيدة التي فشل في تصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا، وانهي المجموعة كـوصيف كانت موسم 2016-2017 لصالح فريقه السابق برشلونة.
ويحل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقط عن الوصيف نادي أولمبيك ليون الفرنسي، والذي نجح في تحقيق 4 نقاط من مواجهتي السيتي.
السيتي يتأهل
نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز أمام منافسه نادي هوفنهايم الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل كراماريتش الهدف الأول لهوفنيهايم في الدقيقة 16 عن طريق ركلة جزاء، بينما أحرز ليروي ساني هدف التعادل في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول.
وتقدم ساني مرة أخري للسيتي بهدف مميز في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، وأضاع لاعبو مانشستر الكثير من الفرص خلال أخر نصف ساعة من اللقاء.
ويحل نادي مانشستر سيتي صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقط عن الوصيف نادي أولمبيك ليون الفرنسي.
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