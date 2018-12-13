رياضة | بعد انتهاء دور الـ32.. تعرف على ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتهاء دور الـ32.. تعرف على ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال اوروبا، حيث تأهل 16 فريق بشكل رسمي بعد انتهاء دور المجموعات بشكل نهائي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" ترتيب جميع المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء ترتيب المجموعات كالتالي :- - المجموعة الأولي :- 1- بوروسيا دورتموند (13 نقطة)

2- أتليتكو مدريد (13 نقطة)

3- كلوب بروج (6 نقاط)

4- موناكو (نقطة واحدة) - المجموعة الثانية :- 1- برشلونة (14 نقطة)

2- توتنهام هوتسبير (8 نقاط)

3- إنتر ميلان (8 نقاط)

4- ايندهوفن (نقطتين) - المجموعة الثالثة :- 1- باريس سان جيرمان (11 نقطة)

2- ليفربول (9 نقط)

3- نابولي (9 نقط)

4- النجم الاحمر (4 نقط) - المجموعة الرابعة :- 1- بورتو (16 نقطة)

2- شالكة (11 نقطة)

3- جلطة سراي (4 نقاط)

4- لوكوموتيف موسكو (3 نقاط) - المجموعة الخامسة :- 1- بايرن ميونيخ (14 نقطة)

2- اياكس امستردام (12 نقاط)

3- بنفيكا (7 نقاط)

4- ايك اثينا (0 نقاط) - المجموعة السادسة :- 1- مانشستر سيتي (13 نقطة)

2- أولمبيك ليون (8 نقاط)

3- شاختار دونتسك (6 نقاط)

4- هوفنهايم (3 نقاط) - المجموعة السابعة :- 1- ريال مدريد (12 نقطة)

2- روما (9 نقاط)

3- فيكتوريا بلزن (7 نقاط)

4- سيسكا موسكو (7 نقاط) - المجموعة الثامنة :- 1- يوفنتوس (12 نقطة)

2- مانشستر يونايتد (10 نقاط)

3- فالنسيا (8 نقاط)

4- يانج بويز (4 نقاط) ونرصد لكم الفرق التي نجحت في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا: المجموعة الأولى: - بروسيا دورتموند: 13 نقطة - أتلتيكو مدريد: 13 نقطة المجموعة الثانية: - برشلونة: 14 نقطة - توتنهام: 8 نقاط المجموعة الثالثة: - باريس سان جيرمان: 11 نقطة - ليفربول: 9 نقاط المجموعة الرابعة: - بورتو: 16 نقطة - شالكه: 11 نقطة المجموعة الخامسة: - بايرن ميونيخ: 14 نقطة - أياكس أمستردام: 12 نقطة المجموعة السادسة: - مانشستر سيتي: 13 نقطة - أولمبيك ليون: 7 نقاط المجموعة السابعة: - ريال مدريد: 12 نقطة - روما: 9 نقاط المجموعة الثامنة: - يوفنتوس: 12 نقطة - مانشستر يونايتد: 10 نقاط

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