شكرا لقرائتكم خبر عن «بريزنتيشن»: جاهزون لمساعدة اتحاد الكرة في استضافة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد كامل، رئيس شركة «بريزنتيشن سبورتس» راعي الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الشركة جاهزة لمساعدة اتحاد الكرة في استضافة وتنظيم مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 حال قررت مصر التقدم بطلب رسمي لتنظيم البطولة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قرر سحب تنظيم البطولة الإفريقية من الكاميرون بسبب عدم جاهزية ملاعبها لاستضافة الحدث الكروي، كما أعلن وزير الشباب والرياضة المغربي اليوم، عدم نية بلاده في التقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها في يونيو المقبل.

وأوضح محمد كامل، في تصريح مساء الأربعاء، أن شركة بريزنتيشن تمتلك القدرات الهائلة لتنظيم الحدث، إذا قررت مصر التقدم بملف رسمي لتنظيم الحدث الكبير، مشددا على أن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لتنظيم البطولة.