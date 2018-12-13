شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يكشف حقيقة زواجه من «جورجينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم نادى يوفنتوس الإيطالى، الشائعات التى ظهرت مؤخراً لتربط صاروخ ماديرا بالاقتراب من إتمام زواجه من صديقته الحسناء جورجينا رودريجيز.

وكان «رونالدو» قد شوهد مع صديقته الإسبانية فى كنيسة «جران مادر دى ديو»، فى شهر نوفمبر الماضى، وظن الجميع أنهما فى طريقهما للزواج فى الفترة القريبة القادمة، لكن اللاعب نفى كل تلك التقارير.

فيما ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن «رونالدو» قد قام بطلب الزواج من «جورجينا» فى العاصمة الإنجليزية لندن عندما لاحظ الجميع ارتداء الحسناء الإسبانية خاتماً جديداً فى إصبعها، يبدو أنه خاتم الخطبة.

وخرج «رونالدو»، فى تصريحات صحفية، مؤكداً أن الزواج من «جورجينا» ليس فى خططه الحالية، حيث قال: «إنه ليس فى خططى».

ويُعتبر «كريستيانو» أباً لأربعة أطفال، أكبرهم كريستيانو جونيور، ثم يليه التوأم «إيفا» و«ماتيو»، لكن هذا الثلاثى مجهول هوية الأم، ثم أخيراً استقبل الطفلة ألانا مارتينا، التى أنجبها من صديقته الحالية «جورجينا»، وهو ما أثار الشائعات حول حبه الكبير للإسبانية التى ينوى الزواج منها فى المستقبل.

بينما عندما شوهد «رونالدو» و«جورجينا» فى الكنيسة الكاثوليكية، أشار الجميع إلى أنهما كانا يدقان أجراس الزواج، لكن النجم، صاحب الـ33 عاماً، أكد أنه مجرد شخص متدين ويحب الذهاب إلى الكنيسة بشكل مستمر.

وفى حديثه مؤخراً مع صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، قال «رونالدو» بشأن شائعات الزواج من «جورجينا»: «أنا أذهب إلى الكنيسة كل أسبوع. أنا كاثوليكى وأذهب لأشكر الله على كل شىء يعطينى إياه».

وأضاف النجم البرتغالى، فى تصريحاته، قائلاً: «لا أطلب أى شىء، والحمد لله، لدىَّ كل شىء، فأنا ببساطة أشكره على حماية عائلتى وأصدقائى. أقوم بتغيير الكنيسة كل أسبوع لأنه فى تورينو هناك الكثير من الكنائس، ويجب عليك أن تختار. لقد رآنى مصور واعتقد أننى ذاهب للزواج».

واختتم «الدون» تصريحاته بشأن الزواج من صديقته، صاحبة الـ24 عاماً، قائلاً: «فى المستقبل لا أعرف ما إذا كان سيحدث أم لا، لكنه ليس فى خططى الآن».

على جانب آخر، لم يفوت رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، فلورنتينو بيريز، فرصة الرد على تصريحات نجم الفريق السابق، كريستيانو رونالدو، التى انتقد فيها النادى الملكى.

وقال «رونالدو»، الأحد الماضى، لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «يوفنتوس أكثر تواضعاً، إنه فريق مختلف مقارنة بريال مدريد، الأجواء هنا أكثر أسرية».

ورَدّ «بيريز» قائلاً: «استطاع ريال مدريد الفوز بثلاث بطولات متتالية لدورى الأبطال، وأربع بطولات خلال خمس سنوات، وهذا مجهود وعمل كبير اعتمد على مبادئ النادى، ومنها الاحترام والتواضع والتضامن».

وتوجه «فلورنتينو» بالحديث إلى حضور الندوة قائلاً: «أنتم شهود على واحدة من أفضل مراحل النادى الملكى، لأول مرة نحن أبطال كرة القدم الأوروبية وكرة السلة، هذه المرحلة من النجاحات جاءت بفضل اتحاد محبى ريال مدريد، والذى يمنحنا المزيد من الاستقرار».

وأضاف «بيريز»: «أشكركم لإخلاصكم من أجل إعلاء قيم ومبادئ ريال مدريد، ونجم الفريق الكرواتى لوكا مودريتش يُعد مثالاً رائعاً لتمثيل مبادئ النادى، ونأمل أن يكون العام القادم مليئاً بالإنجازات والألقاب».