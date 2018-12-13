شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يتكتم على الصفقات الشتوية حفاظاً على الاستقرار فى الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض حلمى طولان، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، الإفصاح بأى شكل من الأشكال عن الصفقات الشتوية التى ينوى التعاقد معها أو اللاعبين الذين خرجوا من حساباته فى الاتحاد وينوى التفريط فيهم خلال الفترة المقبلة، وجاء قرار حلمى طولان فى محاولة منه للحفاظ على استقرار الفريق الذى يسير بخطى ثابتة ببطولة كأس مصر أو بالبطولة العربية، حتى إنه بات ممثل مصر الوحيد فى البطولة بعد خروج الأهلى والزمالك والإسماعيلى الذى لحق بالقطبين مؤخرا بعد خروجه بركلات الترجيح أمام الرجاء البيضاوى المغربى وإن كانت كل الدلائل تشير إلى أن المدير الفنى يرغب بشدة فى تدعيم مركز خط الهجوم لتعويض النقص العددى الذى يعانى منه النادى فى هذا المركز، حيث لا يوجد سوى خالد قمر والغانى إيمانويل بناهينى ومحمد ناجى «جدو» ومحمد عبدالمجيد الذى لم يقدم المستوى المنتظر منه مع الفريق حتى الآن وتلقى الجهاز الفنى عددا من السيديهات الخاصة ببعض اللاعبين الأفارقة مؤخرا وفى حالة نجاح لجنة الكرة فى الحصول على ضالتها فإن الاستغناء عن ديديه كوريه سوف يصبح أمرا مؤكدا فى ظل وجود بناهينى وويلسون فى الوقت الذى لم تفقد فيه إدارة النادى الأمل نهائيا فى ضم رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار ومحمود عبدالرازق شيكابالا الذى يخوض تجربة احترافية على سبيل الإعارة أيضا بالدورى اليونانى، وكذلك لاعب الوسط المهاجم بنادى الزمالك أحمد مدبولى لعدم اقتناع المدير الفنى السويسرى لنادى الزمالك بقدراته حتى الآن

وينتظر الجميع عقد جلسة وشيكة بين المهندس محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، برعاية وليد صلاح، مدير الكرة بالاتحاد، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لوضع النقاط فوق الحروف حول بعض الصفقات التى يأمل الاتحاد فى إنهائها من الأهلى، وعلى رأسها عمرو بركات وباسم على فى الوقت الذى تضاءلت فيه آمال الاتحاد فى إنهاء صفقة أحمد الشيخ الذى تألق بشدة مع الأهلى مؤخرا وبات تمسك محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى، به شبه مؤكد، وتأمل اللجنة الثلاثية المشكلة للتعاقد مع صفقات يناير بالاتحاد برئاسة المهندس محمد مصيلحى، رئيس النادى، ومعه حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة، فى إنهاء 6 صفقات على أقل تقدير لدعم العديد من المراكز بصفوف الفريق، خاصة مركز حراسة المرمى وخط الدفاع وصانع الألعاب ورأس الحربة، جاء ذلك فى الوقت الذى تلقت فيه إدارة النادى عروضا لضم عدد من لاعبى الفريق، أبرزهم أحمد الألفى الذى يأمل ناديا المقاصة والمصرى فى ضمه بعد ظهوره بمستوى طيب مع الاتحاد خلال الموسم الحالى بخلاف الحارس محمود الغرباوى الذى اشتكى من تواجده الدائم على دكة البدلاء، ولم يحصل على فرصته مع الفريق وبات الحارس الثالث بعد الهانى سليمان الذى استعاد رونقه ومحمود الزنفلى الذى أثبت أنه صفقه راجحه بكل المقاييس وزاد عن مرماه ببسالة طوال فترة تراجع مستوى الهانى سليمان، وهو الأمر الذى دفع حمادة صدقى، المدير الفنى للجونة، إلى القيام بجس نبض إدارة الاتحاد والكابتن حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، بشأن ضم محمود الغرباوى لاقتناعه بقدراته واقتربت مفاوضات ضم الغرباوى بشدة من الاكتمال.