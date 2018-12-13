شكرا لقرائتكم خبر عن أندية القسم الثانى تترقب قرار «الجبلاية» بشأن نظام الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء بين الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم بعد قيام الاتحاد بإرسال خطاب مؤخرا إلى فروع الاتحاد لتعميمه لاستطلاع رأى الأندية حول الشكل الذى ستكون عليه المسابقات فى الموسم الكروى الجديد وإرساله نموذجا لإبداء رأى الأندية فيه!

وحدد الاتحاد فى خطابه للقسم الأول 18 ناديا والقسم الثانى مجموعة واحدة أو ثلاثة مجموعات على أن يكون القسم الثالث من 9 مجموعات وخاطب الاتحاد الأندية أعضاء الجمعية العمومية بسرعة الرد على خطاب الاتحاد حتى يتثنى عرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعه القادم لاتخاذ القرار المناسب.

وتسبب الخطاب الأخير فى تأليب أندية المظاليم على الاتحاد لا سيما أن الأندية خرجت من الجمعية العمومية للاتحاد مهيأة تماما لاستجابة الاتحاد لطلباتها بإلغاء دورى المحترفين الذى كان مزمعا تنفيذه، وهبوط ثلاثة أندية فقط من كل مجموعة بالقسم الثانى واعتبرت أن ما قام به الاتحاد مؤخرا لهو من باب المماطلة ليس إلا!.

أكد سمير موسى رئيس نادى الزرقا أن ما حدث لا يعدو كونه تهريجا، وهدد بدعوة الجمعية العمومية من جديد لجلسة طارئة للرد على تلك الممارسات، وقال سمير موسى إلى متى سوف نظل فى هذا التخبط والارتجالية؟!

فى الوقت الذى أشار فيه محمد أبوجنبه رئيس نادى دمياط إلى دهشته الشديدة من الإجراء الأخير للجبلاية، مشيرا إلى أنه لن يرد على هذا التهريج، وقال بأنه قد تم الاتفاق مع كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على هبوط ثلاثة أندية للقسم الثالث، واستمرار الدورى بشكله الحالى من ثلاث مجموعات، وأنه لا يجد أى مبرر للاتحاد فى قيامه بإرسال خطابات إبداء رأى!.

واستكمل محمد أبوجنبه قائلا إن الأندية باتت تعانى أشد المعاناة ولا ندرى ما إذا كنا سنلاحق على الأزمات المالية المتكررة، والتى فشل الاتحاد فى حلها بعد الفشل فى تسويق المباريات أم سوف نلاحق على الفشل الإدارى الذى يحيط بنا من كل اتجاه؟!

فى الوقت الذى أكد فيه نور رسلان رئيس نادى الحمام بأنه على الرغم من الوعود التى تلقتها الأندية من اتحاد الكرة بشأن شكل المسابقات فى المواسم القادمة خلال اجتماع الجمعية العمومية فإن الأمر لم يتم حسمه بعد، وهناك تكهنات عديدة لاتزال دائرة حتى الآن حيث يتردد بقوة داخل الاتحاد أن هناك نية لإقامة المسابقة لموسم 2020/2021 من مجموعتين فقط بحيث تضم المجموعة الأولى أندية القاهرة والقناة وبحرى، ويصعد منها فريقان إلى الدورى الممتاز فى حين تضم المجموعة الثانية أندية الصعيد، ويصعد منها فريق واحد إلى الدورى الممتاز!.

وقال بأنه سيرفض استكمال الدور الثانى للدورى قبل أن يحدد الاتحاد عدد الأندية الهابطة من كل مجموعة، وهذا يعد حقا أصيلا للأندية.

أما حمدى حفيظ رئيس نادى الجزيرة فقد أبدى غضبه الشديد من ممارسات الاتحاد وطالب بحسم شكل الدورى الدورى قبل انطلاق منافسات الدور الثانى.

واستكمل بأن ناديه تلقى خطابا مؤخرا بشأن إقامة مباراته مع بتروجيت بدور الـ16 لكأس مصر يوم 18 ديسمبر الجارى ثم ما لبس الاتحاد أن تبعه بخطاب آخر بتحديد موعد مباراة الفريق مع فاركو السبت 22 ديسمبر، وأبدى دهشته الشديدة للفارق الزمنى الضئيل للغاية بين المواجهتين، وهو الأمر الذى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.