شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أجبرتهم الجماهير على الاعتزال! والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتألقون على مدار مشوارهم الكروى إلا أن إصرارهم على إكمال مسيرتهم بالملاعب رغم تقدم عمرهم وتراجع مستواهم يتسبب فى انقلاب الجماهير عليهم، ومن ثم مطالبتهم بالاعتزال واحترام تاريخهم الحافل.

كان حسنى عبدربه، قائد فريق نادى الإسماعيلى أضاع ركلة الترجيح الأولى خلال مواجهة الرجاء المغربى بإياب ثمن نهائى كأس زايد للأندية أبطال العرب، بغرابة شديدة وبنوع من الاستهتار، ليكون صاحب الـ34 عاماً سبباً بارزاً فى وداع الدراويش للسباق العربى، مما أدى إلى انقلاب جماهير النادى عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومطالبته بالاعتزال وإنهاء رحلته الكروية، خاصةً أنه يقدم مردودا ضعيفا مع الفريق فى الفترات الأخيرة.

وعلى مدار تاريخ الكرة المصرية هناك أكثر من نجم أُجبر على الاعتزال بسبب ثورة جماهيره وعشاقه وهو ما نرصده فى السطور التالية.

حازم إمام معشوق جماهير الزمالك ونجم القلعة البيضاء، على الرغم من الموهبة الكبيرة التى حباه الله إياها، إلا أن أنصار ميت عقبة لم يتحملوا الانخفاض الحاد فى مستوى اللاعب مع تقدم عمره، مطالبين إياه بالاعتزال والاكتفاء بما قدمه من إنجازات مع النادى، وهو ما يستجيب له الثعلب الصغير فى النهاية.

حسام حسن ثانى الهدافين التاريخيين للدورى المصرى، والهداف التاريخى لمنتخب مصر، واحد أبرز من أنجبتهم اللعبة فى البلاد فى مركز رأس الحربة، كان واحدا من أكثر المعمرين بالملاعب، حيث استمر حتى عامه الـ41، ورغماً من الإصرار والروح القتالية التى كان يتمتع بها حسام، إلا الأمر الذى يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، حيث تعالت أصوات جماهير الاتحاد السكندرى، وهو النادى الذى كان بمثابة المحطة الأخيرة للاعب، مطالبةً إياه بالاعتزال، كما طالب الكثير من عشاق اللاعب بإنهاء مشواره الكروى، وهو ما حدث بالفعل واتجه بعدها لتدريب المصرى البورسعيدى.

وينخفض المستوى البدنى بشكل ملحوظ للمدافع وائل جمعة، صخرة الكرة المصرية والنادى الأهلى، وذلك خلال أيامه الأخيرة بالملاعب، وبمجرد ظهور تلميحات من جماهير النادى تطالب بإنهاء رحلته الكروية استجاب جمعة على الفور وأعلن نهاية رحلته مع المستطيل الأخضر.

عماد متعب، مهاجم فريق النادى الأهلى ومنتخب مصر، وأحد نجوم اللعبة خلال الألفية الحالية، تلقى عدة نصائح من المقربين له بضرورة ختام مشواره الكروى وإنهاء مسيرته الحافلة بعد بلوغه عامه الـ34، خاصةً مع خروجه من حسابات الأجهزة الفنية التى تناوبت على تدرب الفريق الأحمر مؤخراً، ليعلن اللاعب اعتزاله وابتعاده عن الملاعب، ولن يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لحسام غالى، قائد الفريق الأحمر، والذى اكتفى بما قدمه فى قلعة التتش ومشواره الاحترافى وأعلن ختام رحلته مع المستديرة.

وفى الفترة الأخيرة طالبت جماهير نادى الإسماعيلى باعتزال حسنى عبدربه لاعب الفريق على الرغم من عشق جماهير السمسمية له، وذلك بسبب انخفاض مستواه بشكل ملحوظ فى الفترة الماضية.