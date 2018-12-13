شكرا لقرائتكم خبر عن مان يونايتد ويوفنتوس في ثمن نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة من فالنسيا ويانج بويز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى فريق يوفنتوس الإيطالي هزيمة غير مؤثرة من فريق يانج بويز السويسري، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب دي سويس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم الفريق السويسري عن طريق لاعبه جيوم هوارو في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، وعزز اللاعب نفسه النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 68، وقلص الأرجنتيني باولو ديبالا النتيجة بإحراز هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 80.

وفي منافسات نفس المجموعة حقق فريق فالنسيا الإسباني فوزًا معنويًا على فريق مانشستر يوانيتد الِإنجليزي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مستايا.

أحرز أهداف فالنسيا كارلوس سولير في الدقيقة 17، وفيل جونز مدافع مانشستر في مرماه في الدقيقة 47، بينما تكفل ماركوس راشفورد بإحراز هدف الشياطين الحمر في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة تأهل إلى الدور الـ16 للبطولة، كل من يوفنتوس كمتصدر للمجموعة برصيد 12 نقطة، يليه في الترتيب مانشستر يونايتد برصيد 10 نقاط، وتحول فريق فالنسيا للعب في بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلال المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وودع فريق يانج بويز البطولة بعد تذيله جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.