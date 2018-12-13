شكرا لقرائتكم خبر الدرعية تجذب أنظار العالم بالفورمولا إي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
تتجه أنظار محبي سباقات السيارات اليوم إلى الدرعية لمتابعة سباق الفورمولا إي (الدرعية 2018) كحدث ينظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويستمر حتى 15 ديسمبر الحالي.
وستجري الجولة الافتتاحية للموسم الخامس من البطولة بمشاركة 11 فريقا و22 سيارة كهربائية.
وسيصاحب السباق فعاليات منوعة كتنظيم حفلات موسيقية بحضور نجوم عالميين، بينهم المغنيان الإسباني إنريكي إيجليسياس، والأمريكي جيسون ديرولو في اليوم الأول، وفرقة بلا آيد بيز والفنان المصري عمرو دياب في اليوم الثاني، والمغني الفرنسي ديفيد جيتا وفرقة ون ريبابليك لحفل الختام، إلى جانب فعاليات أخرى كقرية فورمولا إي وألعاب ترفيهية.
وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التي تحظى بها الفومولا ون واعتبار ظهور الفورمولا إي حديثا في عالم رياضة السيارات، إلا أن الأخيرة حصلت على دعم الاتحاد الدولي للسيارات وعدد من كبار صناع السيارات مثل دالارا وماكلارين، وأقيمت بطولاتها في أشهر المدن، منها نيويورك وهونج كونج وباريس، لكونها أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
فوارق بين الفورمولا إي والفورمولا 1
الفورمولا 1
- أول سباق : 1950
- البداية: ظهرت في سباقات الشوارع للسيارات في أوروبا
- السرعة القصوى: 220 ميلا في الساعة (355 كيلومترا في الساعة) من 0 إلى 60 ميلا في الساعة (97 كيلومترا): 1.7 ثانية
- موقع السباقات : مسارات تقليدية
- طول الحلبة : 305 كيلومترات
- عدد السباقات في الموسم : 19
- عدد الفرق المشاركة : يسمح لكل فريق بالمشاركة بسيارتين في كل سباق
شروط السيارة
- تعمل بالوقود
- لا يقل ارتفاعها الكلى عن 95 سم، والعرض عن 180 سم
- ألا يقل وزنها عن 600 كجم بما في ذلك السائق
- مقعد واحد للسائق فقط ولا يسمح بتركيب سقف للسيارة
- عدم استخدام أكثر من 4 محركات خلال الموسم الواحد
- عدم استخدام أكثر من علبة تروس واحدة
الفورمولا إي
- أول سباق : 2014
- البداية: جاءت بهدف تقديم تطورات تقنيات السيارات الكهربائية
- السرعة القصوى: 140 ميلا في الساعة (225 كيلومترا في الساعة) من 0 إلى 60 ميلا في الساعة (97 كيلومترا): 3 ثوان
- موقع السباقات : مسارح داخل المدينة
- طول الحلبة : من 1.9 إلى 3.4 كيلومترات
- عدد السباقات في الموسم : 10
- عدد الفرق المشاركة : 10 فرق، سائقان لكل فريق
- نوع السيارة: Gen 2 (الجيل الثاني من سيارات فورمولا إي) - تعمل بالكهرباء
- تمتاز بتقدمها التكنولوجي عن سيارة شاسيه سبارك رينو SRT_01Eالسابقة
- توليد طاقة تتراوح بين 200 إلى 250 كيلووات
- سرعة تصل إلى 280 كيلومترا
- مزودة بنظام فرملة Bremboالذي اختارته شركة SparkRacingTechnologyباعتبارها المورد الوحيد
الفعاليات المصاحبة لسباق الدرعية
- حفلات موسيقية بحضور نجوم عالميين
- المغنيان، الإسباني إنريكي إيجليسياس، والأمريكي جيسون ديرولو في 13 ديسمبر
- فرقة بلا آيد بيز والفنان المصري عمرو دياب في 14 ديسمبر
- المغني الفرنسي ديفيد جيتا وفرقة ون ريبابليك لحفل الختام في 15 ديسمبر
- ألعاب ترفيهية وشاشات عملاقة لمتابعة السباق
- 80 مليون شخص من مختلف دول العالم سيشاهدون السباق.
- استضافة البطولات الدولية الكبرى وحضور الإعلاميين الدوليين يسهمان في نقل الصورة الحقيقية الإيجابية.
- سباقات الفورمولا إي تقام في شوارع نيويورك وباريس وبرلين وروما ومونت كارلو وهونج كونج.
- الفورمولا إي باكورة سلسلة من فعاليات كبرى لتعزيز مكانة الدرعية كمركز سياحي وثقافي حيوي وضخم وجه بها ولي العهد.
- تدخل سمو ولي العهد في إنهاء مشروع تطوير حي الطريف الذي كان معلقا 22 عاما وراء إقامة السباق.
- الاستضافة تعزز قطاع السياحة ضمن رؤية 2030 من خلال هيئة الرياضة والترفيه ووزارة الثقافة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف إلى إضافة 300 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.
- استضافة المملكة للسباق 10 سنوات سيسهم في تعزيز فرص قطاع السياحة في خلق فرص عمل تصل إلى نحو 600 ألف فرصة عمل.
- الطلب على التذاكر بلغ ثلاثة أضعاف المتاح (40 ألفا)، غالبيتهم من داخل السعودية.
شكرا لقرائتكم خبر عن الدرعية تجذب أنظار العالم بالفورمولا إي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .