الدرعية تجذب أنظار العالم بالفورمولا إي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تتجه أنظار محبي سباقات السيارات اليوم إلى الدرعية لمتابعة سباق الفورمولا إي (الدرعية 2018) كحدث ينظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويستمر حتى 15 ديسمبر الحالي.

وستجري الجولة الافتتاحية للموسم الخامس من البطولة بمشاركة 11 فريقا و22 سيارة كهربائية.

وسيصاحب السباق فعاليات منوعة كتنظيم حفلات موسيقية بحضور نجوم عالميين، بينهم المغنيان الإسباني إنريكي إيجليسياس، والأمريكي جيسون ديرولو في اليوم الأول، وفرقة بلا آيد بيز والفنان المصري عمرو دياب في اليوم الثاني، والمغني الفرنسي ديفيد جيتا وفرقة ون ريبابليك لحفل الختام، إلى جانب فعاليات أخرى كقرية فورمولا إي وألعاب ترفيهية.

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التي تحظى بها الفومولا ون واعتبار ظهور الفورمولا إي حديثا في عالم رياضة السيارات، إلا أن الأخيرة حصلت على دعم الاتحاد الدولي للسيارات وعدد من كبار صناع السيارات مثل دالارا وماكلارين، وأقيمت بطولاتها في أشهر المدن، منها نيويورك وهونج كونج وباريس، لكونها أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

فوارق بين الفورمولا إي والفورمولا 1

الفورمولا 1

أول سباق : 1950

البداية: ظهرت في سباقات الشوارع للسيارات في أوروبا

السرعة القصوى: 220 ميلا في الساعة (355 كيلومترا في الساعة) من 0 إلى 60 ميلا في الساعة (97 كيلومترا): 1.7 ثانية

موقع السباقات : مسارات تقليدية

طول الحلبة : 305 كيلومترات

عدد السباقات في الموسم : 19

عدد الفرق المشاركة : يسمح لكل فريق بالمشاركة بسيارتين في كل سباق

شروط السيارة

تعمل بالوقود

لا يقل ارتفاعها الكلى عن 95 سم، والعرض عن 180 سم

ألا يقل وزنها عن 600 كجم بما في ذلك السائق

مقعد واحد للسائق فقط ولا يسمح بتركيب سقف للسيارة

عدم استخدام أكثر من 4 محركات خلال الموسم الواحد

عدم استخدام أكثر من علبة تروس واحدة

الفورمولا إي

أول سباق : 2014

البداية: جاءت بهدف تقديم تطورات تقنيات السيارات الكهربائية

السرعة القصوى: 140 ميلا في الساعة (225 كيلومترا في الساعة) من 0 إلى 60 ميلا في الساعة (97 كيلومترا): 3 ثوان

موقع السباقات : مسارح داخل المدينة

طول الحلبة : من 1.9 إلى 3.4 كيلومترات

عدد السباقات في الموسم : 10

عدد الفرق المشاركة : 10 فرق، سائقان لكل فريق

نوع السيارة: Gen 2 (الجيل الثاني من سيارات فورمولا إي) - تعمل بالكهرباء

تمتاز بتقدمها التكنولوجي عن سيارة شاسيه سبارك رينو SRT_01Eالسابقة

توليد طاقة تتراوح بين 200 إلى 250 كيلووات

سرعة تصل إلى 280 كيلومترا

مزودة بنظام فرملة Bremboالذي اختارته شركة SparkRacingTechnologyباعتبارها المورد الوحيد

الفعاليات المصاحبة لسباق الدرعية

حفلات موسيقية بحضور نجوم عالميين

المغنيان، الإسباني إنريكي إيجليسياس، والأمريكي جيسون ديرولو في 13 ديسمبر

فرقة بلا آيد بيز والفنان المصري عمرو دياب في 14 ديسمبر

المغني الفرنسي ديفيد جيتا وفرقة ون ريبابليك لحفل الختام في 15 ديسمبر

ألعاب ترفيهية وشاشات عملاقة لمتابعة السباق