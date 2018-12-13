شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة القطن التشادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك فريق الزمالك اليوم الخميس مرانه الأخير بالقاهرة استعدادا لمواجهة القطن التشادى مساء السبت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بملعب برج العرب. ويعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك قائمة مباراة بطل تشاد عقب التدريب قبل السفر للإسكندرية صباح غدا الجمعة وخوض المران الأخير مساءا بملعب برج العرب الذى سيستضيف اللقاء . وقررت الجهات الأمنية نقل مباراة الزمالك والقطن التشادى لتقام بملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت .

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