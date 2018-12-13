شكرا لقرائتكم ليفاندوفسكى ينفرد بصدارة هدافى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انفرد النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ الألمانى بصدارة النسخة الحالية من دورى أبطال أوروبا، بعد أن سجل هدفين فى تعادل الفريق البافارى أمام أياكس الهولندى 3-3 فى ختام دور المجموعات. ورفع ليفاندوفسكى رصيده إلى 8 أهداف فى الصدارة بفارق هدفين عن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة. وجاء فى المرتبة الثالثة البوسنى ايدين دجيكو مهاجم روما الإيطالى، والصلابى دوشان تاديتش لاعب أياكس برصيد 5 أهداف لكلا منهما، بينما سجل النجم المصرى محمد صلاح 3 أهداف مع ليفربول. روبرت ليفاندوفسكى ليفاندوفسكى يحتفل بالهدف

ترتيب الهدافين

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