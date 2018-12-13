شكرا لقرائتكم مواجهة ساخنة بين ميلان وأولمبياكوس للتأهل لدور الـ32 من الدورى الأوروبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل ميلان الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على أولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا في العاشرة مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

ويكفي ميلان الحصول على نقطة التعادل في مباراة اليوم من أجل مرافقة ريال بيتيس الإسباني إلى الدور المقبل من منافسات البطولة، فيما يحتاج أولمبياكوس لتحقيق الفوز وبفارق أكثر من هدفين من أجل ضمان التأهل متفوقاً على الميلان في المواجهات المباشرة، لاسيما وأن ميلان تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "سان سيرو".

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، خلف ريال بيتيس الإسباني صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل أولمبياكوس المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وفي التوقيت ذاته، يسعى ريال بيتيس لتحقيق الفوز لضمان صدارة المجموعة عندما يحل ضيفاً على ديديلانج بطل لوكسمبورج.

وكانت أندية أرسنال وتشيلسي وباير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت ودينامو زغرب ودينامو كييف وفنربخشة ولاتسيو وريال بيتيس وسالزبورج وسبورتنج لشبونة وزينيت سان بطرسبرج وزيوريخ نجحت في حجز مقاعدها بدور الـ 32 بمسابقة الدوري الاوروبي، قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.