شكرا لقرائتكم انتقال كافاني يفتح الباب لرحيل بنزيمة عن ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية أن المهاجم الأوروغواياني كافاني في طريقه إلى الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأن وجهته المقبلة ستكون أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولم تستبعد بعض الصحف الفرنسية إمكانية أن يحط اللاعب الأوروغواياني المخضرم رحاله في نهاية الأمر في نابولي الإيطالي، وأشارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يرى أن كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، هو البديل المناسب لكافاني.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها النادي الباريسي للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي، كما أنه بات مقتنعا تماما في الوقت الراهن أن بنزيمة، في حال انضمامه للفريق، سيشكل مع نيمار وكيليان مبابي المثلث الهجومي الأفضل في أوروبا.

وأوضحت المجلة الفرنسية أنه في حال تعذر انضمام بنزيمة لباريس سان جيرمان بسبب رفض مجلس إدارة ريال مدريد التفاوض حول هذا الموضوع، سيكون الأرجنتيني ماورو إيكاردي هو الخيار الثاني، خاصة بعد تردي علاقته مع إنتر ميلان الإيطالي مؤخرا.