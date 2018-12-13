دولية الحبتور تدخل مرحلة الحسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

دخلت بطولة الحبتور الدولية ال21 لتنس السيدات 2018 مرحلة الحسم بعد نهاية الدور الأول من المباريات، وبلغت المنافسات قمة الإثارة، حيث شهدت البطولة ولأول مرة منذ إقامتها قبل نحو 20 عاماً تأهل أفضل المصنفات إلى الدور التالي، ولم يشهد الدور الأول أية مفاجآت في الفردي، وتأهلت اللاعبات خارج تصنيف نادي المئة مثل الصينية رقم واحد على العالم تحت 18 سنة، وكان ترتيبها ال20 على العالم حتى وقت قريب، كما تأهلت الرومانية كريستيا.

ومع ذلك فإن البطولة لم تخل من المفاجآت، حيث شهدت مفاجآت كبيرة على صعيد الزوجي، حيث خرج الزوجي المصنف الأول على البطولة السويسرية فيكتوريا وزميلتها ياره تورمو بعد خسارته أمام الزوجي الذي يضم كلاً من البيلاروسية أولجا وزميلتها مانيلا كاندي من لوكسمبورج بجموتين مقابل مجموعة، وكانت نتيجة المباراة (6/7) و(6/3) و(10/5)، كما خسر الزوجي المصنف الثاني على البطولة والذي يضم الألمانية مونا بارثيل وزميلتها الجورجية كاليشيكوفا أمام الزوجي الذي يضم المجرية جاني ريكا والسويدية كوميلا ليستر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة (6/3) و(4/6) وفي كسر التعادل (10/5)، كذلك فقد ودّع الزوجي المصنف رابعاً والذي يضم البرازيلية لورا بيجوسي وزميلتها البلغارية مارفنا زانفسك البطولة على يد زوجي مغمور ضم التشيكية ريناتا فوركوفا وزميلتها السلوفينية تمارا زيدانسك بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة (7/6) و(4/6) و(10/5).

وعلى صعيد الفردي، فقد تأهلت المصنفة الأولى على البطولة الفرنسية ملادوفنيك إثر فوزها على الروسية فيخلانسيفا بمجموعتين مقابل لا شيء، كما تأهلت البلغارية إيزابيلا على حساب النيوزيلندية ميللا بمجموعتين للاشيء، وتأهلت الهندية أنكيتا بعد فوزها على السلوفاكية تريزا بجموعتين دون رد، وفازت السويسرية فوجل على الروسية فانتينا بجموعتين، وفازت الأوكرانية كاترينا على التشيكية مونيكا بمجموعتين، وفازت الرومانية سورانا على البيلاروسية يوليا بمجموعتين، وفازت الصينية شوي بينج على السويسرية فيكتوريا، وفازت البلغارية فيكتوريا توموفا على الألمانية كارينا، وفازت المصنفة الرابعة على البطولة الروسية رودينا على الفرنسية أماندين، وفازت المصنفة الخامسة الألمانية مونا على الروسية ألكسندرا، وفازت المصنفة الثانية السلوفاكية كوزموفا على الإسبانية تورمو.

في سياق متصل، حرص رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الحبتور» على دعوة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثونات زايد الخيرية، لحضور المنافسات وتفقد ملاعب البطولة، حيث تابع جانباً منها، وأبدى إعجابه الشديد بالمستوى الفني للاعبات وبالتنظيم والتسهيلات المقدمة للاعبات، متمنياً لأسرة الحبتور كل التوفيق.