«بالمز الرياضية» ترعى بطل العالم في الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



أعلنت شركة بالمز الرياضية الذراع الفنية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن رعاية بطل الإمارات والعالم عمر الفضلي لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو، لمدة عام قابلة للتجديد، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة أمس، بفندق ريتزكارلتون بأبوظبي.

جدير بالذكر أن الفضلي حامل ذهبية بطولة العالم في السويد نوفمبر 2018، وذهبية الحزام الأزرق وزن 64 كلم في بطولة برلين الوطنية مطلع ديسمبر الحالي، كما أحرز الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية «آسياد» جاكرتا في سبتمبر الماضي، علاوة على حصوله على لقب أفضل رياضي ناشئ ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2018، بالإضافة للعديد من الميداليات الذهبية في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

وخلال المؤتمر أوضح فؤاد درويش، المدير العام لشركة بالمز الرياضية، فخر شركته برعايتها واحداً من أبطال الإمارات والعالم الواعدين، لافتاً إلى أنهم يفخرون بالمواصلة في طريق رعاية أبطال الجوجيتسو الذي بدأوه مع برنامج صناعة الأبطال، وتابع: ما نشهده اليوم من إنجازات عديدة تمكن شباب الإمارات الواعد من تحقيقها خلال فترة قياسية. وما كان هذا ممكناً لولا الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والدعم والتشجيع المستمرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي خط لنا مساراً واضحاً جليّاً وحدد لنا هدفاً طموحاً فما كان من شبابنا إلا أن لبوا النداء وشحذوا عزيمتهم حتى أثبتوا للعالم أجمع أن أبناء الإمارات لا يعرفون المستحيل.

وبدروه أكد البطل عمر الفضلي أن الرعاية التي حصل عليها من بالمز الرياضية الشركة الأفضل في مجال تدريب لاعبي الجوجيتسو في العالم، حلم كل رياضي وقال:" أتشرف بهذه الرعاية العالمية، وسعادتي كبيرة بأن شركة بالمز الرياضية قدرت العمل الذي أقوم به في مجال لعبة الجوجيتسو، وأعد الجميع بتقديم أفضل ما عندي وتحقيق إنجازات جديدة باسم الإمارات.

من جهة أخرى، أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو استكماله الاستعدادات اللازمة لانطلاق بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها السادسة يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، في مجمع ند الشبا الرياضي، والتي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.