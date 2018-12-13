الرجاء يبعد الإسماعيلي في كأس زايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريق الرجاء الرياضي المغربي إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعد فوزه على الإسماعيلي 4 - 2 بركلات الترجيح في إياب دور الستة عشر بالبطولة.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في مصر، انتهت بالتعادل السلبي أيضا، كما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي أيضا ليحتكما إلى ركلات الترجيح.

وسجل للرجاء في ركلات الترجيح كل من بدر بانون وسفيان رحيمي وعبدالرحيم الشاكر وزكرياء حدراف، فيما سجل للإسماعيلي عمر طارق الوحش وباهر المحمدي، فيما أهدر حسني عبدربه وطارق طه ركلتين.

من جهة أخرى، وافق مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بصفة رسمية، على قبول الاستقالة التي تقدم بها البرازيلي جورفان فييرا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وكان المدرب البرازيلي المخضرم قد طالب بالرحيل عن تدريب الفريق منذ فترة، ليقوم المجلس بالبحث عن مدرب أجنبي جديد لخلافة فييرا يحمل سيرة ذاتية مميزة.