22 دولة في بطولة فزاع الدولية الخامسة للبوتشيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق بعد غدٍ السبت، بالصالة المغطاة بنادي شباب الأهلي دبي، بطولة فزاع الدولية الخامسة للبوتشيا (بطولة العالم المفتوحة دبي 2018)، بمشاركة 106 لاعبين ولاعبة من 22 دولة تمثل القارات الخمس (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والأمريكيتين، وأستراليا).

وتم الكشف عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، أمس، بحضور ماجد عبدالله العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وفواز الهاشمي رئيس لجنة العلاقات العامة، وفتحي الأشهب المنسق العام للبطولة، ونجيب مشكان نائب رئيس اللجنة الفنية، ومثل أبطال منتخبنا الوطني للبوتشيا في المؤتمر الصحفي كل من: رئيسة الفلاسي، عائشة الشامسي، أحمد الجزيري، عائشة المهيري، صالح العليلي.

وتوجه ماجد العصيمي بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على رعاية سموه الدائمة والكريمة لهذه البطولة، مضيفاً: «ولي عهد دبي كان ينظر لأبعد مما كنا ننظر إليه؛ حيث وجه بإطلاق بطولات فزاع الدولية قبل 10 سنوات، وإلى الآن نجني ثمار هذه النظرة الثاقبة من سموه، والتي سعت منذ البداية إلى تطوير رياضات أصحاب الهمم ووضعها في قمة مستوياتها في المحافل الإقليمية والدولية، بعد أن باتت بطولات فزاع أيقونة البطولات العالمية لأصحاب الهمم، وهذا ما يجعلنا نجدد العهد والشكر لسموه لتطوير البطولات وجعلها تعانق القمة».

وأشارالعصيمي، إلى أن الاتحاد الدولي أطلق مسمى (بطولة العالم المفتوحة) على بطولات فزاع الدولية للبوتشيا، لأنها تعد من أرقى الرياضات التي تمارس حول العالم، باعتبار أن النسخة الحالية هي الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد اللاعبين والدول المشاركة.

وقال العصيمي: «إن منتخبنا الوطني للبوتشيا يشارك بتسعة لاعبين وهم: صالح العليلي، عائشة الشامسي، عائشة المهيري، رئيسة الفلاسي، طه الياسي، خالد المراشدة، أحمد الشامسي، بدر الشامسي، رانيا صالح، وهناك دولاً تشارك لأول مرة وهي كرواتيا، وفرنسا وهولندا، واليونان، والمغرب، وجنوب إفريقيا، وسلوفينيا».

وبدوره كشف فواز الهاشمي، رئيس لجنة العلاقات العامة، عن لجنة مشكلة من كوادر تمتلك الخبرة منذ عشر سنوات ستكون في استقبال الوفود من لحظة وصولهم إلى المطار وحتى مقر إقامتهم، وستقف على توفير سبل التنقل والراحة والسلامة لهم، لافتاً إلى تنظيم رحلات ترفيهية للوفود للتعرف إلى معالم «دانة الدنيا» بزيارة برواز دبي.

ومن ناحيته، يأمل فتحي الأشهب المنسق العام للبطولة، في مضاعفة الجهود الفنية للأبطال المشاركين، وقال: «إن المسابقة تعد فرصة طيبة للحصول على الأرقام للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020».

وبدورها، أكدت رئيسة الفلاسي، لاعبة المنتخب، نيابة عن اللاعبين، جاهزيتهم لتحقيق طموحاتهم بالحصول على الأرقام التي تجعلهم في طليعة المتأهلين لتمثيل الإمارات في أولمبياد طوكيو المقبل.