بدء فحص خيول قدرة تراث الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة في سباق كأس نادي تراث الإمارات لركوب القدرة والتحمّل، الذي ينظمه النادي بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات في قرية بوذيب العالمية للقدرة في الختم.

وتبدأ إجراءات الفحص من الساعة الواحدة والنصف ظهراً لسباق 40.28 كم تأهيلي محلي حتى الثالثة والنصف عصراً، فيما يكون الفحص لسباق 80.47 كم تأهيلي محلي من الواحدة والنصف وحتى الرابعة عصراً، بينما يأتي الفحص لسباق 80.87 كم تأهيلي دولي الذي يجري وفقاً لبروتوكول بوذيب وسباق 120.27 كم تأهيلي مفتوح في الثانية والنصف حتى الرابعة والنصف عصراً، وتقام الاجتماعات التنويرية بعد ربع ساعة من نهاية الفحص لكل سباق.

وتنطلق السباقات غداً الجمعة في السادسة والربع صباحاً بسباق 120.27 كم تأهيلي مفتوح، فيما ستكون انطلاقة سباق 80.87 كم تأهيلي دولي في السادسة والنصف صباحاً وسباق 80.47 كم تأهيلي محلي في السابعة، تعقبه انطلاقة سباق 40.28 كم تأهيلي محلي في السابعة والربع.