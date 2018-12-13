الريسي يشكر «أم الإمارات» ويشيد بنجاحات «عالمية الرماية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات على كافة الصعد.

ووجه اللواء الريسي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على دعم سموها ورعايتها للبطولة مما أعطى الحدث أبعاداً كبيرة فأصبح قبلة لأبرز بطلات العالم على صعيد الرماية وجسراً للاعبات الصاعدات للوصول إلى العالمية.

وأشاد اللواء الريسي بالتعاون المثمر والبناء مع اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم والهيئات العاملة بالدولة والشركات الراعية وفي مقدمتها وزارة الداخلية ومجلس أبوظبي الرياضي واللولو العالمية وجي كيه للاستثمار وبنك أبوظبي الإسلامي واتصالات والمسعودي للسيارات.

من جانبه، أشاد العقيد سيف راشد الزحمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية رئيس لجنة الحكام بالمستوى الفني للبطولة، مؤكداً أن الاتحاد يسعى جاهداً إلى النهوض باللعبة والارتقاء بها، مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه الجهات الرياضية.

وكانت الفرنسية رومان قد فازت بالميدالية الذهبية وخمسة آلاف دولار أمريكي بعد أن احتلت المركز الأول ببطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات برصيد 452.4 نقطة وتلتها الصربية اندريا في المركز الثاني برصيد 450.2 نقطة ونالت الميدالية الفضية وحصلت على أربعة الآف دولار ثم الفرنسية جاد ثالثة وحصلت على الميدالية البرونزية وثلاثة آلاف دولار برصيد 438.1 نقطة.

وعلى صعيد بطولة عام زايد الدولية لرماية البندقية 3 أوضاع للرجال، فقد احتكر المنتخب البحريني المركز الأول، حيث جاء في الصدارة محتلاً المركز الأول الرامي حاجي محمد برصيد 1145.42 نقطة ونال الميدالية الذهبية ومبلغ عشرة آلاف درهم، وتلاه في المركز الثاني الرامي علي حسين برصيد 1143.39 نقطة ونال الميدالية الفضية ومبلغ 8 آلاف درهم، وجاء ثالثاً الرامي ناصر بن تركي برصيد 1142.42 نقطة ونال الميدالية البرونزية وحصل على خمسة آلاف درهم.