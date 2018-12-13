شكرا لقرائتكم خبر عن بوليسيتش في دورتموند والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر مسؤول في نادي بوروسيا دورتموند، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، أن لاعب الفريق الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي يتردد أنه يثير اهتمام أندية كبرى، لن يُسمَح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
وصرح المدير الرياضي في النادي ميكايل تسورك لمجلة «سبورت بيلد»، «لن نسمح برحيل لاعب مهم ولا غنى عنه في تحقيق أهدافنا الرياضية».
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