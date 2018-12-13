حسن عبد الرحمن: طموح عجمان بلا حدود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:محمود شرف

استعاد حسن عبد الرحمن مع نادي عجمان بريقه السابق الذي كان عليه في نادي دبي، وذلك بتألقه في خط وسط «البرتقالي»، ليشكل ورقة رابحة في تشكيلة المدرب أيمن الرمادي، حيث لعب في 12 مباراة هذا الموسم منها 10 مباريات في الدوري بواقع 830 دقيقة.

وعرف حسن عبد الرحمن تنقلات عدة بين الأندية، فهو بدأ في دبي ثم الأهلي، ودبي مرة أخرى، والإمارات، وحط الرحال في بداية الموسم الحالي في عجمان.

ويؤكد حسن عبد الرحمن أن طموحات عجمان كبيرة هذا الموسم، حيث يتطلع إلى مركز متقدم، معتقدا أنه قد يكون بين الخامس أو السادس في نهاية الموسم، لأن اقتحام المربع الذهبي، صعب جدا، لأن ذلك بحاجة إلى إمكانات مالية أفضل وتعاقدات أكبر، وهنا نص الحوار:

* كيف بدأت مشوارك مع كرة القدم، وما الفرق التي لعبت لها؟

- بدأت ممارسة الكرة في نادي دبي وكان عمري عشر سنوات وقتها، وقد تنقلت بين فرقه في الفئات العمرية وصولا للفريق الأول، ثم لعبت للأهلي لمدة سنة، ورجعت بعدها لدبي، وساهمت في صعوده مجددا إلى دوري الخليج العربي، وبعد عملية الدمج بين فرق دبي والأهلي والشباب، انتقلت إلى نادي الإمارات ثم عجمان في بداية الموسم الحالي.

* وكيف تقيم كل تجربة من بين هذه التجارب؟

- أهم تجربة بالتأكيد كانت في نادي دبي، لأنها المحطة الأولى ومرحلة التأسيس، ومع الأهلي نلت الألقاب، حيث أحرز الفريق الدوري وتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا وحل في المركز الثاني، ومع الإمارات لم تكن التجربة مكتملة بعدما خضعت لعملية جراحية بعد الإصابة، وغبت عن معظم المباريات بسبب ذلك، أما مع عجمان، فحتى الآن أقدم موسما طيبا، وقد ساعدني المستوى العام الجيد للفريق كي أستعيد مستواي السابق، وأعتز بتجربتي مع عجمان، وأرى أنها كانت مهمة، وهو النادي الذي أعاد صورتي الجيدة كلاعب بعد معاناتي مع الإصابة في الموسم الماضي، لذلك أشكر إدارة عجمان والمدرب أيمن الرمادي الذي كان أحد أسباب انضمامي للفريق.

* عجمان يحتل حاليا المركز السادس، هل هو قادر على احتلال مركز أفضل؟

- نحن حاليا نسير بصورة طيبة، ومركزنا ضمن الستة الأوائل وهذا شيء جيد ويحسب للفريق الذي من الممكن أن يتقدم للمركز الخامس، لكن الوجود بين الفرق الأربعة الأوائل في الترتيب، صعب ويحتاج إلى ميزانية أكبر، كما أن اقتحام المربع الذهبي يحتاج إلى استراتيجية أخرى ومتطلبات على صعيد الميزانية، والتعاقد مع أجانب على مستوى عال، مع تقديري الكبير لأجانب عجمان حاليا الذين يقدمون مستويات جيدة، ويعدون أحد أسباب طفرة الفريق.

* وإلى ماذا يتطلع فريق عجمان؟

- الوصول إلى أعلى مكان في الترتيب، دائما نطمح لنكون في أعلى مكان في جدول الترتيب، وكلما تقدمنا مركزا نطمح في تحقيق آخر، وهذا سرنا في مركزنا الحالي، حيث الطموحات تزداد وتكبر بعد كل مرحلة.

* برأيك من هو أفضل فريق حاليا في الدوري، ومن يستحق اللقب؟

- أفضل فريق فنيا الجزيرة والشارقة، ولكن العين عنده خبرة كبيرة ويستطيع عبرها أن يصنع الفارق، كما فعل في أكثر من مناسبة سابقة، لكن يبقى الجزيرة والعين هما الأقرب للقب.

* هل تأثر العين برحيل عموري للاحتراف مع الهلال السعودي؟

- عموري لاعب كبير، ورحيله يؤثر بالتأكيد، لكن في النهاية العين ناد كبير وعريق ولا يتأثر برحيل أي لاعب مهما كان وزنه، وفي الموسم الماضي لعب العين بغياب عموري في الكثير من المباريات، بسبب الإصابة، ومع ذلك تألق ونال اللقب، لأنه يطبق بحق شعار «العين بمن حضر».

* وكيف ترى مستوى الدوري؟

- جيد، فهناك تقارب بين جميع الفرق، والذي يصنع الفارق بين فريق وآخر هو الدعم الجماهيري والخبرات المتراكمة واللاعبين الأجانب، ولو نظرنا إلى اللاعبين المواطنين في الفرق فإن هناك أربعة أو خمسة مميزين عن الآخرين، والباقي يتساوون، لذلك فإن المحترفين هم من يصنعون الفارق في هذه الحالة.

* من هو أبرز لاعب أجنبي هذا الموسم؟

- مهاجم الشارقة، البرازيلي ويلتون سواريز، هو أكثر لاعب صنع فارقا لفريقه، وقد سجل أهدافا حاسمة في كل مباراة.

* ومن هو أبرز لاعب مواطن؟

- أعتقد أنه خلفان مبارك صانع ألعاب الجزيرة، رغم إعجابي بعلي مبخوت المميز، والذي يتمنى أي فريق وجوده في صفوفه.

كلمة أخيرة

أشكر الخليج الرياضي على المقابلة، كما أشكر نادي عجمان، إدارة وجهازا فنيا ولاعبين على ما وجدته مع «البرتقالي» من راحة، وأعدهم أنني وزملائي من اللاعبين سنحاول تقديم مستويات طيبة نرضي بها جمهورنا الحبيب ونصل بالفريق إلى مرتبة متقدمة في الدوري.

الأحب إلى قلب حسن

قال حسن عبد الرحمن: إن الفرق المحببة إلى قلبه عالميا وعربيا، هي ريال مدريد الإسباني، والهلال السعودي، والأهلي المصري الذي وصفه بنادي القرن.

سيرة ذاتية

الاسم: حسن عبد الرحمن حسن.

مواليد: 11 فبراير/ شباط عام 1989.

الحالة الدراسية: جامعي.

الحالة الاجتماعية: أعزب وسيدخل القفص الذهبي قريباً.

النادي: عجمان.

المركز: خط الوسط.

الرقم 11.