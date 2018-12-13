«القوات البرية» بطل كأس الجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت في «قيادة القوات البرية» بأبوظبي، أمس، منافسات «كأس الخدمة الوطنية والاحتياطية للجوجيتسو»، الدفعة التاسعة، التي أقيمت تحت رعاية اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

شهد حفل ختام البطولة التي استمرت عدة أيام عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وتضمنت منافساتها الحزام الأزرق لجميع الأوزان، وأحرزت قيادة القوات البرية لقب البطولة وكأس الخدمة الوطنية والاحتياطية للجوجيتسو الخاص بالدفعة التاسعة، بعدما حصدت عشر ميداليات ملونة، منها ثلاث ذهبيات بعد منافسة قوية مع قيادة حرس الرئاسة التي أحرزت ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، فيما كان المركز الثالث من نصيب قيادة الشرطة العسكرية.

وفازت قيادة حرس الرئاسة بكأس أكبر عدد من اللاعبين.

تضمن حفل الختام إقامة منازلتين في وزني 69 كجم و85 كجم، في الأولى تمكن المجند خالد الملا في قيادة حرس الرئاسة من الفوز وإحراز الذهبية، وفي المنازلة الثانية تمكن المجند حمد النعيمي في قيادة القوات البرية من إحراز ذهبية هذا الوزن.