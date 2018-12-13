متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تنطلق اليوم منافسات النسخة الرابعة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، في ميدان قلعة الفجيرة التاريخية، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتستمر فعالياتها حتى الخامس عشر من الشهر الجاري بمشاركة 250 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية، تمثل العديد من الإسطبلات المحلية في الدولة بإشراف وتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.

وأكد سالم الزحمي المشرف العام للبطولة، أن سمو ولي عهد الفجيرة يتابع كافة التحضيرات من أجل تحقيق نجاح وتميز يضاف إلى ما تحقق في البطولات الماضية، مشيراً إلى أن كل معينات النجاح توفرت لإقامة النسخة الرابعة للبطولة، والتي يتوقع أن تكون الأفضل.من جهته، أكد عصام عبدالله مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، أن البطولة أصبحت من البطولات المهمة في روزنامة بطولات الجمال في الموسم، مشيراً إلى أن بطولة الفجيرة أصبحت جزءاً من منظومة البطولات العشر التي تنظمها الجمعية خلال الموسم.

وأكد علي مصبح الكعبي مدير البطولة، أن اللجنة المنظمة تتابع كل الجهود الكفيلة بإخراج الفعالية في أجمل صورة تتناسب مع مكانة الفجيرة وموقعها الاستراتيجي ونجاحها المعهود في التنظيم لمثل هذه البطولات المتميزة.