دبا الحصن يهزم النصر في قمة الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق دبا الحصن انتصاراته وعروضه القوية في دوري كرة قدم الصالات وحقق فوزاً لافتاً على مضيفه النصر بنتيجة 5-3 في واحدة من أجمل مباريات الموسم الحالي، وفاز فريق البطائح على مليحة 3-1 في ديربي المنطقة الوسطى بالإمارة الباسمة.

تبادل تسجيل أهداف دبا الحصن نجم المباراة الأول عبدالله الحوسني «هاتريك» ووائل خميس كابتن الفريق بهدفين، وسجل للنصر أحمد خليل ومحمد عبيد وفهد أحمد، وفي المباراة الثانية سجل أهداف البطائح نوفل الطائي وأحمد السويدي وأحمد عبدالله وجاء هدف مليحة من نيران صديقة عن طريق لاعب البطائح أحمد السويدي الذي نال شرف التسجيل في شباك الفريقين، وشهدت المباراة طرد لاعب مليحة أحمد الحمادي.

وعقب نهاية مباراة النصر ودبا الحصن نزل خميس خصاو رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن إلى أرض الملعب ومعه جمعة عبدالله الحمودي أمين سر عام النادي وقال خصاو للاعبي فريقه إن «الفوز والأداء المتميز ليس غريباً وليس جديداً عليكم فأنتم أهل الإبداع في هذه اللعبة وأكثر ما أعجبني في الفريق روح الفريق الواحد وتلعبون مع الفرق بأخلاق عالية وهذا هو المطلوب كونكم تلعبون وتبدعون وتفوزون وتتعاملون بأخلاق الفرسان من مباراة لأخرى نشكركم على ما تقدموه وتعكسوه من مستويات ونتائج كونكم منفردين بصدارة الدوري من البداية.

وتابع خصاو «تهمنا الأخلاق والتعامل مع الآخرين بروح رياضية قبل الانتصارات والأداء»، وختم حديثه للاعبين بالإعلان عن مضاعفة مكافآت الفوز لفريق الصالات.