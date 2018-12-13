مهرجان مخيم تلال سويحان الصحراوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات، في بلدية مدينة العين، الانتهاء من التحضيرات والاستعدادات النهائية؛ لانطلاق فعاليات «مهرجان مخيم تلال سويحان الصحرواي» الترفيهي، المقرر افتتاحه غداً الجمعة.

ويعد المخيم وجهة رائدة لقطاع سياحة السفاري، وسباقات الصحراء للسيارات والدراجات في منطقة العين في إمارة أبوظبي، ويقع في منطقة تمتاز بالكثبان والتلال الرملية الساحرة، وبموقعها الجغرافي الوسطي بين كل من أبوظبي والعين ودبي.