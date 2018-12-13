شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تفقد مواي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيفتقد المنتخب الأسترالي لكرة القدم أحد أبرز لاعبيه آرون موي خلال دفاعه عن لقبه في كأس آسيا 2019 التي تقام الشهر المقبل في الإمارات، بعدما أعلن ناديه هادرسفيلد الإنجليزي غيابه حتى فبراير لإصابة في الركبة.
وتعرض موي (28 عاماً) لتمزق في أحد أربطة الركبة اليمنى خلال مباراة ضد مضيفه أرسنال السبت ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري والتي انتهت بفوز «المدفعجية» 1-صفر.
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