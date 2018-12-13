مدينة دبي للقدرة تستضيف سباق كأس جميرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بداية من الساعة السابعة صباحاً، انطلاق سباق كأس جميرا للقدرة لمسافة 120 كم، بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، والذي ينظم بإشراف لجنة القدرة باتحاد الإمارات للفروسية.

ورصدت مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية جوائز قيمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى، إذ يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على 3 سيارات دفع رباعي، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 150 ألف درهم، والخامس على 140 ألفاً، والسادس على 130 والسابع على 120 والثامن على 115 والتاسع على 110 والعاشر على 100 ألف درهم. وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، الأولى «اللون الأصفر» لمسافة 40 كم، تعقبها استراحة لمدة 40 دقيقة، ثم الثانية «اللون الأحمر» لمسافة 35 كم تعقبها استراحة لمدة 40 دقيقة، تليها الثالثة «اللون الأزرق» لمسافة 27 كم تعقبها استراحة لمدة 50 دقيقة، ثم الرابعة «اللون الأبيض» لمسافة 18 كم وهي المرحلة التي سيتم على ضوء نتائجها النهائية تحديد هوية أبطال سباق كأس جميرا لهذا العام. وحددت اللجنة المنظمة الشروط الخاصة، أبرزها أن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق وألا يقل وزن الفارس عن 55 كغم، وأن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كم في الساعة ولا يزيد معدل ضربات قلب الخيل في الفحص على 64 نبضة في الدقيقة.