شكرا لقرائتكم خبر عن جروييتش يبتعد عن هيرتا برلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، أن لاعب خط وسطه الصربي ماركو جروييتش تعرض للإصابة في كاحل القدم خلال تدريبات الفريق، وتأكد غيابه عن صفوف الفريق حتى نهاية العام الحالي.
ويخوض جروييتش (22 عاما) الموسم الحالي مع هيرتا برلين على سبيل الإعارة من ليفربول الإنجليزي، ولكنه خاض مع الفريق سبع مباريات فقط في الدوري الألماني (بوندسليجا)، حيث سبق له أن غاب عن صفوف الفريق لنحو شهرين، بسبب إصابة في القدم.
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