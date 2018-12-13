قمة بين خورفكان والعروبة.. والذيد يستقبل مسافي اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفتتح الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم بمباراتين، تجمع الأولى الذيد مع مسافي في الرابعة وأربعين دقيقة، وخورفكان مع العروبة في السابعة والربع، وغداً تستكمل الجولة؛ بإقامة ثلاث مباريات تجمع التعاون ومصفوت، العربي وحتا، دبا الحصن والحمرية.

في المباراة الأولى بملعب الذيد، يسعى صاحب الأرض لتحقيق أول فوز في البطولة؛ حيث يملك نقطة واحده في المركز السادس، ويرغب أبناء المدرب محمد سعيد الطنيجي في تقليص الفارق مع فرق المقدمة؛ ليبقوا على آمالهم في الصعود، أما مسافي فلديه سبع نقاط في المركز الرابع، وهو حتى الآن يقدم أداء جيداً، ويحقق نتائج متميزة.

وفي ملعب خورفكان يحل العروبة ضيفا، على الفرقة الخضراء، والمباراة بين فريقين ينافسان على بطاقتي الصعود، وكلاهما لم يخسر حتى الآن.

ويسير خورفكان بخطوات ثابتة حتى الآن، وبالتأكيد سيمنح الفوز الرابع حال حدوثه، الفريق دفعة كبيرة في سباق الترشح، خاصة وأن العروبة منافس مباشر، أما العروبة فهو بحاجة للعودة للانتصارات؛ لأن التعادل أو الخسارة سيبعدانه عن المقدمة، وهو كان فاز على حتا والذيد فيما تعادل مع مصفوت في مباراة غريبة.