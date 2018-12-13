ميلان يكفيه التعادل في «يوروبا ليج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكفي ميلان الإيطالي التعادل أو الخسارة بفارق هدف على أرض أولمبياكوس اليوناني اليوم في بيرايوس للتأهل إلى دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، فيما يبحث إشبيلية حامل اللقب خمس مرات عن الفوز لضمان عبوره.

ويحتل ميلان وصافة المجموعة السادسة بفارق نقطة عن ريال بيتيس الإسباني الذي ضمن تأهله، ويتقدم على أولمبياكوس بفارق ثلاث نقاط علما بأنه فاز عليه ذهابا على ارضه 3-1 بثلاثية سجلها بين الدقيقتين 70 و79.

وضمن حتى الآن 13 نادياً تأهلهم إلى دور ال32 وتبقى 11 بطاقة من المجموعات ال12 ستحسم اليوم في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، ينضم اليها ثمانية أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري الأبطال، عرف منها بروج البلجيكي، انتر ونابولي، غلطة سراي، بنفيكا وفالنسيا.

ويتعين على أولمبياكوس الفوز على الفريق اللومباردي 2-صفر أو بفارق ثلاثة أهداف ليضمن بلوغ الأدوار الإقصائية.