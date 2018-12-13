شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يواجه نفط الجنوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تختتم عصر اليوم منافسات الجولة 12 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي فريق الكرخ مع ضيفه فريق نفط ميسان في مباراة متوازنة من كل النواحي، فيما يواجه البحري ضيفه فريق الكهرباء وأخيراً يلتقي فريق نفط الجنوب مع ضيفه فريق الزوراء في مباراة مهمة جداً للزوراء الذي يرغب باستعادة الصدارة أو القفز إلى موقع أفضل من الموقع الرابع الذي يتمركز فيه الآن.
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