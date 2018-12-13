الظاهري: نتطلع إلى بناء منتخب قوي للقوة البدنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد عمر جمعة الظاهري، مدرب المنتخب الوطني للقوة البدنية، الأسس الرئيسية لخطة إعداد المنتخبين الوطني والشباب، للموسم الرياضي المقبل 2019؛ استعداداً للمشاركة في البطولات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للرفعات الثلاث بالقوة البدنية، التي ستقام بالإمارات في نوفمبر 2019، وسيتم اعتماد خطة العمل من قبل لجنة القوة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام للاتحاد.

وأضاف: «سنعمل على تعزيز العمل وبناء المنتخب؛ تمهيداً للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية للرفعات الثلاث، إضافة إلى البطولات الأخرى، ومنها بطولة آسيا بالبرنج بريس في أبريل 2019، وبطولة العالم للبرنج بريس في اليابان في 2019، ونتطلع إلى بناء منتخب قوي ينافس على الألقاب».

وحول عودته لممارسة اللعبة بعد الشفاء والتعافي من الإصابة التي تعرض لها في فنلندا، خلال كأس العالم في مايو الماضي. قال الظاهري: «في الوقت ذاته الذي سأشرف فيه على اللاعبين كمدرب، أتطلع إلى المشاركة كلاعب أيضاً، مستفيداً من سماح لوائح الاتحاد الدولي بالجمع بين التدريب واللعب في آن واحد، خصوصاً أن رفعاتي بالبرنج بريس، تمهد للفوز بالميداليات. الخطة الفنية تركز على إعداد أكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في بطولتي هونج كونج واليابان، ولهذا الغرض ستكون هناك معسكرات تدريبية مغلقة داخلية وخارجية وحسب المتاح للاعبين، من أجل توفير أجواء تتشابه مع أجواء البطولات العالمية».

وأكد أن توجيهات لجنة القوة البدنية، تركز على الاستمرار في البحث عن اللاعبين الجيدين وأصحاب المواهب لضمهم إلى المنتخبات، مبيناً أن باب المنتخب سيكون مفتوحاً أمام الجميع.