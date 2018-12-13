العنبري: الشارقة فريق بطولات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة صعوبة المواجهة أمام الإمارات رغم الترتيب المتأخر ل«الصقور»، وقال «مبارياتنا مع الإمارات دائماً ما تكون صعبة وهو يقدم مستوى جيداً بغض النظر عن ترتيبه في جدول الدوري، ونحن نسعى لمواصلة النتائج الإيجابية في البطولة حتى نهاية الدور الأول».

نفى العنبري أن يكون لقب الشتاء يشكل ضغطاً على لاعبيه، مشدداً على أن سياستهم في التعامل مع المباريات هي التركيز عليها جميعها وهذا هو الفهم الذي يعمل على توصيله للاعبين.

في نهاية المؤتمر أجاب العنبري عن سؤال حول تأثير ارتفاع سقف طموحات الجمهور والمطالبات التي تصل للاعبين والمدرب وقال «الشارقة نادي بطولات، لكننا دائماً نوصل رسالة للاعبين بالتركيز فقط على المباراة القادمة»، واستطرد «نتائج الفريق الإيجابية في بداية الموسم زرعت الثقة في اللاعبين وجعلتهم يمتلكون ثقافة الفوز لكننا دائماً نحذر اللاعبين بالهدوء والتعامل مع المباريات بالقطعة» وختم حديثه قائلاً «مثلما يتمنى الشارع الرياضي بطولات نحن أيضاً نتمنى البطولات».

من جهته، قال الحسن صالح المدافع الأيسر لفريق الشارقة «بلا شك مباراتنا اليوم مع فريق الإمارات لن تكون سهلة على الفريقين».

وأشاد اللاعب بجمهور الشارقة وقال: «جمهور الشارقة هو الرقم واحد و الداعم الأكبر للاعبين».