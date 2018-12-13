زوارق أبوظبي تحجز مواقعها في صدارة ترتيب السباق الرئيسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

تشهد بحيرة خالد بالشارقة ظهر اليوم بداية منافسات سباق أفضل زمن لزوارق الفورمولا 1 وهو المرحلة الأولى من منافسات السباق الختامي لبطولة العالم الذي سيحدد هوية بطل العالم لعام 2018، وبطل جائزة الشارقة الكبرى الذي يقام ضمن أسبوع الرياضات العالمية الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وكانت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، منظمة الحدث، أنهت كافة التحضيرات الخاصة بالحدث لضمان خروجه بالشكل الذي يليق باسم ومكانة الشارقة كأفضل مدينة منظمة نجحت في تنظيم نفس الحدث طوال ال18 عاماً الماضية.

وكان خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، أكد اكتمال كافة التحضيرات اللوجستية لنجاح الحدث الذي يتوقع له أن يشهد هذا العام أكبر نسبة للحضور الجماهيري للاستمتاع بالحدث وإثارته المتعارف عليها.

وأضاف: «تعتبر السياحة الرياضية، أحد أبرز محاور اهتمام إمارة الشارقة، التي تسعى إلى تعزيز مكانة الإمارة الرائدة كوجهة سياحية متميزة على خريطة السياحة المحلية والإقليمية والدولية، بما ينسجم مع رؤية «سياحة الشارقة 2021» في جذب 10 ملايين سائح بحلول سنة 2021، والحدث ساهم على مدار 19 عاماً في جعل الشارقة وجهة سياحية عائلية».

وأضاف: «نحن على ثقة بما ستحققه هذه النسخة من بعد استراتيجي جديد ومتميز، مستقطبة نخبة من محبي الرياضات المائية حول العالم، خاصة في فئة الشباب، المحب للتحدي والتنافسية، ونتعهد بمواصلة الجهود لتعزيز مكانة الشارقة المرموقة كوجهة سياحية ورياضية متميزة، مدفوعين برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة المستمر، لجعل الإمارة مركزاً ثقافياً وسياحياً، ووجهة مفضلة لاستضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى في العالم».

ويسعى اليوم ثمانية عشر زورقاً لإحراز المركز الأسرع، من أجل الوصول إلى قمة وهرم الترتيب العام في الانطلاقة الرئيسية بعد غد في هذه الجولة.

وحسم فريق أبوظبي جدل لقب السرعة في الجولة الماضية من البطولة بعد أن وصل بزورقه 35 بقيادة إريك ستارك إلى النقطة 87 في ترتيب اللقب، وأيضاً يحل ثانياً في السرعة زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي برصيد 65 نقطة وثالثاً ثاني القمزي برصيد 57 نقطة، ويبتعد الفريق عن أقرب منافسيه بشكل كبير، وهو الفرنسي فيليب شيب ورصيده 42 نقطة في المركز الرابع.

والجدير بالذكر أن السباق الرئيسي للجولة بعد غد سيحسم هوية صاحب لقب موسم 2018 بين زوارق أبوظبي الثلاثة والتي ضمنت اللقب قبل جولة الختام لمصلحة الفريق الإماراتي المسيطر على الألقاب الأولى في البطولة.

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن الفريق يسعى اليوم إلى عكس الصورة التي تعتقدها بقية الفرق بأن زوارق أبوظبي تشارك بهدف تحقيق الفوز لكل زورق بغض النظر عن المصلحة العامة للفريق ولرياضة الإمارات، وقال الرميثي: «يشارك فريقنا باستراتيجية موحدة وتفاهم كبير؛ حيث إن الكل ينظر إلى مصلحة رياضة الإمارات وفريق أبوظبي بأن ينهي البطولة في أفضل إنجاز، وأن يتوج بكافة الألقاب والمراكز الثلاثة الأولى أيضاً».

من جانب آخر حقق فريق الفيكتوري تيم للدراجات المائية أمس الأول المركز الأول في سباق أفضل زمن فئة واقف محترفين جي بي 1 - ضمن أول أيام الجولة الثالثة والختامية من مونديال الدراجات المائية (الأكوابايك جائزة الشارقة الكبرى) بزمن 1:58.91.

ويدخل نجم فريق الفيكتوري تيم للدراجات المائية كيفين رايتير السباق الرئيسي بجاهزية عالية للاقتراب أكثر من منصة التتويج في يوم الختام للأكوابايك غداً الجمعة.