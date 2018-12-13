رازوفيتش: هدفنا النتيجة الإيجابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:صديق عباس



قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة إن الفوز على فريق الجزيرة في الأسبوع الثاني عشر من مسابقة دوري الخليج العربي وتخطي فريق دبا الحصن في مسابقة كأس رئيس الدولة مؤخراً، أصبح في طي النسيان.

وقال رازوفيتش: «ليس في تفكيرنا سوى فريق عجمان رغبة في الخروج بنتيجة إيجابية، مما يتيح للفريق تجاوز حاجز الرصيد الحالي البالغ 13 نقطة، مما يكفل له مركزاً أفضل في وسط القائمة، وسيلعب الظفرة بتركيز كبير احتراماً للفريق البرتقالي».

وقال مدافع الفريق سلطان عبدالعزيز السويدي إن جميع اللاعبين يدركون أهمية مباراة اليوم في ختام الدور الأول، لذلك يسعون لتقديم مباراة قوية وبتركيز شديد أمام منافس قوي.