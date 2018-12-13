تفاهم بين اتحاد الكرة ومحاكم دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت محاكم دبي واتحاد الإمارات لكرة القدم اتفاقية تعاون، لتحقيق التوعية المجتمعية في مجال الأسرة، والحفاظ على الأجيال الناشئة، وذلك بتقديم منهجية جديدة تتلاءم مع رؤية القيادة العليا في الدولة في مجال التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وبما يحقق علو المجتمع ورفعة شأنه.

وقع المذكرة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، والمهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بحضور أمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة و محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة ومحمد المهيري مدير الإدارة القانونية باتحاد كرة القدم. وأوضح المنصوري، أن الاتفاق ينص على تقديم الخدمات في المجال الاجتماعي والأسري، وإلقاء محاضرات دورية، واختيار المواضيع المهمة في الوقت الراهن بحسب الوضع الملاحظ من قبل المشرفين على اللاعبين، حيث ستقوم فئة مختصة من محاكم دبي بجلسات توعوية أسرية خاصة للاعب معين في حال رغبته، أو الجلوس مع ولي أمره بالتنسيق مع النادي أو الجهة المعنية، بالإضافة إلى قيام ورشات تدريبية في مجال الطاقة الإيجابية والتحفيز، وتكريم اللاعبين المتفوقين دراسياً، عن طريق تقديم الجوائز لهم وتشجيعهم.

من جهته قال، المهندس مروان بن غليطة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي من واقع حرص الاتحاد على التنسيق والعمل المشترك مع الجهات الرسمية التي يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً في الحد من السلوكيات الخاطئة والظواهر السلبية التي تشهدها منافسات المراحل السنية ما يسهم في تنشئة الأجيال المقبلة لكرة الإمارات بصورة سليمة.

وناشد ابن غليطة الأندية بضرورة الاستفادة القصوى من المحاضرات التي ستنظم قريباً في إطار تفعيل مذكرة التفاهم مع محاكم دبي من خلال عرض الحالات السلوكية التي تحتاج للمعالجة ومناقشتها مع المحاضرين أصحاب الخبرات الكبيرة في هذا المجال ليكون العمل متكاملاً مع الجانب الفني لتحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها اتحاد الكرة ضمن استراتيجية عمله الشاملة.