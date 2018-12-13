قويض: نخطط لمواصلة الصحوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر



أكد السوري محمد قويض مدرب دبا الفجيرة أهمية مباراة بني ياس الليلة والتي تتطلب قدراً كبيراً من التركيز العالي والحذر من واقع الأداء المتطور للفريق السماوي الذي يملك لاعبين على مستوى عالٍ فضلاً عن أسلوب يعتمد على الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي والارتداد القوي نحو الهجوم.

ولفت إلى أن المباراة الماضية لدبا أمام الوحدة في كأس رئيس الدولة كشفت الروح العالية والرغبة الكبيرة لدى «النواخذة» في تصحيح مسار الفريق عبر الأداء الجماعي المنضبط الذي منحهم فرصة الفوز التاريخي الكبير أمام فريق بقامة العنابي، وندرك جيداً أن هذه المعطيات المتاحة من الممكن أن تساعد في المضي قدماً نحو الأفضل.

بدوره، شدد المغربي إدريس فتوحي كابتن الفريق الدباوي على أهمية الفوز اليوم وحصد النتيجة الإيجابية التي تعزز طموحات الفريق قبل الانتقال إلى الدور الثاني للدوري، موضحاً أن اللاعبين طووا صفحة الفوز على فريق الوحدة ضمن بطولة الكأس تأهباً للقاء اليوم في منافسة مختلفة تستدعي بذل أقصى الجهود.