نادي الحمرية يعتمد بطولات ومشاركات الموسم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي الاستضافات في مجال الرياضات البحرية ومشاركات الفرق الرياضية في الألعاب الجماعية والفردية وقطاع الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الحالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النادي برئاسة جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة وبحضور نائب الرئيس سالم غانم الشامسي وعبيد جمعة الشامسي أمين السر العام ومحمد راشد الشامسي رئيس لجنة التخطيط والتميز المؤسسي وماجد سعيد المهيري رئيس اللجنة المالية وعمار علي المهيري رئيس لجنة التسويق والاستثمار وأحمد علي الكتبي رئيس اللجنة الرياضية، وحميد عبيد غدير رئيس لجنة الألعاب الفردية،وراشد غانم الشامسي رئيس اللجنة الإعلامية، وعيسى الشامسي رئيس المجلس الشبابي في نادي الحمرية.

وأكد جمعة الشامسي حرص مجلس الإدارة على تعزيز إمكانات أعضاء المجلس الشبابي بالحمرية عبر تمكينهم وحضورهم وإشراكهم في اجتماعات مجلس الإدارة لتنمية قدراتهم في اتخاذ القرار والموضوعات المتعلقة بالقيادة الاستراتيجية.

واعتمد مجلس الإدارة عدداً من المبادرات التي تطلقها اللجنة الثقافية والمجتمعية والمجلس الشبابي، بجانب اعتماد العديد من الاستضافات.وأثنى جمعة عبيد الشامسي على جهود أعضاء مجلس الإدارة ومتابعتهم سير العمل في منظومة الألعاب.