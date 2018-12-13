قادري: لن أضع 10 لاعبين في الدفاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي



وصف جلال قادري، مدرب فريق الإمارات، مباراة اليوم بأنها أمام فريق مرشح للحصول على لقب الدوري ومتصدر الترتيب، وقال: نعرف أننا نواجه فريقاً يعتبر الأفضل على صعيد التكتيك والعمل الهجومي.

وبين أن هجوم الشارقة الخطير يفرض على دفاع فريقه التعامل بحذر، مطالباً بعدم تكرار أخطاء لقاء الجزيرة. وأوضح: الهجوم أفضل خطوط الشارقة، ودفاعنا استقبل أهدافاً كثيرة، ويعاني غياباً مهماً، فسعد سرور لن يكون موجوداً في مباراة اليوم بسب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

وعن طريقة اللعب قال: دائماً نفضل اللعب بتوازن، والأهم احترام كل منافس، مع ثقتنا بأنفسنا وقدراتنا، الاهتمام بالدفاع لا يعني أن يتواجد عشرة لاعبين في الخط الخلفي، بقدر ما يعني التنظيم الجيد والتوازن.

من جانبه، قال فهد خلفان لاعب وسط الإمارات «الكل يعلم قوة المنافس والمستوى الذي قدمه في هذا الموسم، إنه يتصدر الترتيب وسيلعب على أرضه، مما يعني أن المهمة ستكون أصعب».