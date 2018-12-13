كايو: العبدولي أكد أنه لا حاجة للمدرب الأجنبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:أيمن بشير

ذكرت مصادر إعلامية في السعودية أن وكيل أعمال البرازيلي فابيو دي ليما مهاجم الوصل، عرض خدمات اللاعب على إدارة النصر، ولكن إدارة النادي السعودي رفضت إجراء المفاوضات بدون موافقة إدارة نادي الوصل الذي لديه معه اتفاقية توأمه منذ عام 2016.

أوضحت صحيفة «اليوم» أن إدارة نادي النصر تلقت الأسبوع الماضي طلباً من وكيل أعمال دي ليما من أجل العودة من جديد لبحث انتقال موكله للنصر مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت إدارة النصر قد عرضت في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مبلغ 11 مليون دولار على إدارة الوصل من أجل التنازل عن ليما قبل أن ترفض إدارة «الإمبراطور» العرض.

وكان عدد من مشجعي (الإمبراطور)، قد كرموا اللاعب البرازيلي دي ليما أول أمس، تقديراً لدوره مع الفريق الأصفر، ودعماً له بعد تعرّضه لبعض الانتقادات من بعض المشجعين، مما جعل ليما يخرج بالحديث معاتباً الجمهور عقب انتهاء مباراة الوصل والعين في بطولة كأس رئيس الدولة قائلاً: (يقولون إنني أنا المشكلة لقد أعطيت كل ما لدي خلال ٤ سنوات).

من جانب آخر أكد البرازيلي الآخر في فريق الوصل كايو كانيدو أن الجنسية الإماراتية شيء سيتطلع إليه بكثير من الحب إذا عرضت عليه، من أجل رد الجميل لدولة أعطته الكثير، لافتاً إلى أنه فقط يقوم بعمله بكل إخلاص وليس لديه أي مانع في تقديم المساعدة إذا ما تم استدعاؤه، لافتاً إلى أن الإمارات لديها الكثير من المواهب التي بمقدورها أن تغذي منتخباتها.

وامتدح قائد الفريق الأصفر في حديثه من داخل استوديو «الجماهير» الذي يعرض على قناة دبي الرياضية، مدربه الحالي في فريق الوصل حسن العبدولي وقال إنه مدرب صاحب شخصية تدريبية جيدة مكنهم من القيام بدورهم المطلوب داخل الملعب، معتبراً أن نجاحه من نجاح الفريق.

وقال: ما يقدمه العبدولي يثبت أن هناك مدربين إماراتيين يعرفون كرة القدم بشكل جيد وليس هناك حاجة لاستقدام مدربين من الخارج.

وعلى صعيد مستويات اللاعبين المواطنين، اعتبر نجم فريق الوصل أن علي مبخوت لاعب الجزيرة أفضل لاعب إماراتي في الفترة الحالية، مبيناً أنه يتميز بحساسية مفرطة بالتهديف ويعرف كيف يغازل الشباك بالأهداف المتنوعة، وقال: ما يفعله مبخوت يثير انتباهنا كمهاجمين.

ووجه قائد فريق الإمبراطور رسالة مؤثرة ملأى بالشجون لمشجعي الفريق الأصفر، قائلاً: تعالوا لتبقوا معنا تعرفون أهميتكم الكبيرة لدينا، تعالوا من أجل الشعار، أقبلوا بقلوبكم ومن أجل التاريخ العظيم للوصل اتركوا ما يحدث خارج المدرجات، أنتم دائماً تستمعون لي وتتفاعلون مع حديثي معكم، هذا وقت الامتحان لنا جميعاً فلنكن مع بعض.

وأوضح كايو أنه يتفهم أهمية تواجده مع الفريق الأصفر في الملعب، مبيناً أن إصراره على اللعب رغم إسالة الدماء من جبينه في مباراة الشارقة في الجولة قبل الماضية لدوري الخليج العربي، تكشف عن طبيعة كايو الذي يحترم كرة القدم، وقال: لو تمت إصابتي في الجهة الأخرى كنت سأواصل المهمة، زميلي خميس إسماعيل طلب مني مغادرة الملعب حتى لا يهدر المزيد من دمي ورفضت وكان من حسن حظي أنني سجلت هدفاً رغم أننا فقدنا نقطتين على ملعب الشارقة.

وكشف اللاعب البرازيلي عن أنه يعمل على تطوير نفسه لتحسين أدائه في الملعب وأنه يحرص دائماً لمتابعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتعلم من مهارته، وقال: يجب أن أواصل العمل الدؤوب حتى نتمكن من النجاح، أعلم أهميتي مع الوصل ويجب أن أكون مثالاً لزملائي اللاعبين.