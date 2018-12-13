جوريتش: نسعى لمركز جيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد



يسعى بني ياس في مباراته أمام دبا الفجيرة الليلة بدوري الخليج العربي، للمحافظة على سجله خالياً من الهزائم على استاد الشامخة في ختام الدور الأول، بعدما حصد الفوز في ثلاث مناسبات والتعادل في مثلها.

وأكد الكرواتي كرونسلاف جوريتش المدير الفني لبني ياس، أن لاعبيه يتعين عليهم دخول مباراة اليوم بجدية تامة متسلحين بروح الإصرار لتجنب التعثر الذي صادف الوحدة في مباراته الأخيرة أمام دبا التي ودع على إثرها بطولة كأس رئيس الدولة بالخسارة 6- صفر. وقال: «نسعى لإنهاء دور الذهاب بأفضل صورة لاحتلال مركز جيد قبل فترة التوقف الطويلة حتى بداية الدور الثاني».

ومن جانبه، أوضح سالم علي، لاعب بني ياس أن وجود دبا في ذيل الترتيب بدوري الخليج العربي لا يعبر عن مستواه الحقيقي، خاصة بعد العرض المميز الذي قدمه أمام الوحدة، مشيراً إلى أن «السماوي» يسعى بدوره لتقديم أفضل أداء وحصد النقاط.