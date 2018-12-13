زوران: كنت واثقاً من العودة رغم التأخر بثلاثية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفسد العين مفاجأة تيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بعد «ريمونتادا» تاريخية مشهودة حولت تأخره صفر-3 إلى تعادل 3-3 ثم الفوز بركلات الترجيح 4-3، لتعم السعادة أرجاء ملعب استاد هزاع بن زايد.

وعبر الكرواتي زوران ماميتش عن سعادته كذلك بعد المباراة، وقال إنه كان واثقاً بعودة فريقه للمباراة رغم تأخره بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال زوران: بدأنا المباراة بشكل جيد، سيطرنا في أول 10 دقائق لكننا لم نسجل، والفريق المنافس سجل في الدقيقة 11 بعد أول محاولة له، وذلك بتسديدة رائعة، لقد أصابنا الهدف بالصدمة، لقد كان فريقي مصدوماً بالفعل ثم جاء الهدف الثاني والثالث، ورغم كل شيء تعاملنا مع المباراة بشكل مميز، وعدنا، وللحقيقة لقد كان عندي ثقة كبيرة بقدرة فريقي على العودة، وصراحة كنت خائفا من الهدف الرابع، لأن الأمور ستصبح بعدها صعبة للغاية.

وتابع زوران: لقد كتبنا التاريخ، أصبحنا أول فريق في البطولة يقلب تأخره من 3-صفر إلى 3-3، لذلك أنا سعيد جدا باللاعبين وما قدموه خلال المباراة.

وكشف زوران أنه أبعد السويدي بيرج عن التشكيلة الأساسية بسبب الحمى التي أصابته قبل اللقاء.

من جهته، قال الإنجليزي خوسيه مانويل فيغويرا مدرب ويلينغتون منذ 2016: «أنا فخور بلاعبي فريقي، النتيجة تعتبر مميزة إذا أخذنا بعين الاعتبار الإمكانات المتواضعة التي نملكها».

وتابع فيغويرا «قدمنا في هذه المباراة افضل مستوى نقدمه، لم أذكر أننا لعبنا بهذا الشكل من قبل، ولا استطيع ان اطلب من اللاعبين اكثر من ذلك، هذه المباراة لن أنساها، نحن فريق هاو وقلة الخبرة هي ما خذلتنا في الشوط الثاني».

ووصف فيغويرا فريق العين بالعالمي، وقال «لقد خسرنا أمام فريق عالمي، لم نواجه من قبل فريقا بهذا المستوى، لقد كان العين رائعا خاصة في الشوط الثاني».



خالد عيسى: جمهور العين سيكون نجم لقاء الترجي



قال خالد عيسى الذي نال نجومية اللقاء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد تصديه لركلتي ترجيح: إنه واثق من أن جمهور العين سيملأ ملعب اللقاء أمام الترجي في ربع النهائي.

وقال خالد بعد استلامه جائزة أفضل لاعب: «لقد تعلمنا من أخطائنا وسنتجنبها في مواجهة الترجي التونسي».



الجماهير تطالب بدخول بيرج



بعد دخول الهدف الثاني في مرمى العين بدأت الجماهير العيناوية في الصياح وهي تطالب بدخول المهاجم السويدي ماركوس بيرج، وخصوصاً أن الهجوم العيناوي أيضاً أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بعودته للمباراة.



التأهل الثالث



أصبح العين الذي يشارك للمرة الأولى في مونديال الأندية ثالث فريق إماراتي يتأهل إلى ربع النهائي بعد الوحدة على حساب هيكاري يونايتد من جزيرة بابوا غينيا الجديدة 3-صفر في 2010، والجزيرة على حساب اوكلاند سيتي 1-صفر في 2017.



«ريمونتادا» تاريخية للعين باعتراف الوكالة الفرنسية



أشادت وسائل الإعلام العالمية بما حققه العين، أمس، وجاء في وكالة الصحافة الفرنسية: "أبطل العين بطل الإمارات مفاجأة تيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانيا بعد «ريمونتادا» تاريخية حولت تأخره صفر-3 إلى تعادل 3-3 ثم الفوز بركلات الترجيح 4-3".

وتألق حارس مرمى العين، خالد عيسى، في سلسلة ركلات الترجيح بتصديه لركلتين بينهما الحاسمة لجاستن غولاي.

وفي ركلات الترجيح، وجد العين نفسه متخلفاً 1-2 بعدما سدد بيرغ فوق العارضة، لكن الحارس، خالد عيسى، صد مباشرة ركلة أنغوس كيلكولي قبل أن يصد ركلة غولاي في المحاولة الخامسة الأخيرة للفريق النيوزيلندي.

وضرب العين موعداً في ربع النهائي مع الترجي التونسي بطل إفريقيا في 15 الحالي.

وتابع التقرير«احتفل العين بأفضل طريقة باليوبيل الذهبي لتأسيسه في عام 1968، وهو عبر إلى ربع النهائي تحت أنظار نجومه السابقين الذين شاركوه إنجازاته وبطولاته خلال وجودهم في استاد هزاع بن زايد، بدعوة من إدارة النادي».

وأكد التقرير «صدم تيم ويلينغتون، أصحاب الأرض بهدفين سريعين مع الوصول إلى ربع الساعة الأول من المباراة، وذلك باستغلال الأخطاء الدفاعية الفادحة وخسارة لاعبي العين للكرة في وسط الملعب».