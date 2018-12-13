شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أكاديمية الأهلي المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت أكاديمية النادي الأهلي المصري عملها في دبي وعجمان، وجارٍ التسجيل بفرعي الشارقة وأبوظبي، وذلك بإشراف نخبة من نجوم «الأحمر» السابقين، حيث يتولى الإشراف على الأكاديمية سيد عبد الحفيظ، ويديرها خالد بيبو، وحسام عكاشة مديراً فنياً، ويدرب في الأكاديمية أحمد صديق وكمال علي، وهيثم كمال، أما المدير المالي فهو محمد السيد، والطبيب مدحت خيري.
وتهدف الأكاديمية لخدمة الجالية المصرية بالإمارات، وانتقاء اللاعبين المميزين لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي المصري.
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