تشكيلة ريال مدريد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض بطولة كأس العالم للأندية 2018، وهي ستكون بدون غيابات ومدججة بالنجوم.

وضمت قائمة ريال مدريد 23 لاعباً هم: كيلور نافاس، تيبو كورتوا، كاسيا في حراسة المرمى، سيرجيو راموس، داني كارفخال، رافاييل فاران، ناتشو، ماريانو دياز، توني كروس، كريم بنزيما، لوكا مودريتش، جاريث بيل، مارسيلو، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، ماركوس لورينتي، ألفارو أودريوزولا، ماركو أسينسيو، إيسكو، سيرجيو ريجليون، داني سيبايوس، فينيسيوس جونيور.