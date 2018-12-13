شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أوقعت قرعة دور ال64 لكأس خادم الحرمين الشريفين 2019 فريق اتحاد جدة حامل اللقب في مواجهة الجبيل «الناشط في الدرجة الثانية» على ملعب الأخير في المنطقة الشرقية،وأقيمت القرعة في فندق ماريوت الرياض بحضور كبير تقدمه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز ونجوم المنتخب السعودي بطل كأس آسيا 1984.

وذهبت القرعة بالفيصلي وصيف النسخة الماضية لمقابلة عفيف بينما يواجه الهلال فريق الدرع في الرياض ويسافر النصر إلى الجوف لملاقاة فريق الجندل.

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