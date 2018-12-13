شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج المباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - - مباراة الافتتاح:

12 ديسمبر:

(1) العين (الإمارات) - تيم ويلينغتون (نيوزيلندا).

-ربع النهائي:

15 ديسمبر:

(2) الترجي (تونس) - الفائز في المباراة رقم (1).

(3) كاشيما انتلرز (اليابان) - غوادالاخار( المكسيك).

- نصف النهائي:

18 ديسمبر:

ريفربلايت (الأرجنتين) - الفائز في المباراة رقم (2).

19 ديسمبر:

ريال مدريد (إسبانيا) - الفائز في المباراة رقم (3).

- النهائي:

22 ديسمبر:

الفائزان في نصف النهائي.

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